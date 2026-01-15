Split obilježava Dan međunarodnog priznanja RH kulturno-duhovnim programom

U povodu obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u četvrtak 15. siječnja 2026. godine u Splitu će se održati prigodni kulturno-duhovni program koji zajednički organiziraju Društvo hrvatskih književnika – Ogranak Split i Ogranak Matice hrvatske u Splitu, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

Program započinje u 18 sati u Crkvi Gospe od Zdravlja Svetom misom za Domovinu, kao znakom zahvalnosti i molitve za hrvatski narod i državu.

Središnji dio obilježavanja slijedi u 19 sati u Hrvatskom domu Split, gdje će biti predstavljena antologija hrvatskog rodoljubnog pjeva „Od Jadra do Baške“, vrijedno izdanje koje okuplja reprezentativne tekstove domoljubne lirike i svjedoči o trajnosti i snazi nacionalnog identiteta u hrvatskoj književnosti.

Antologiju će predstaviti njezin priređivač Ante Nadomir Tadić Šutra, urednik izdanja Mladen Vuković te izv. prof. dr. sc. Gordana Laco, predsjednica Društva hrvatskih književnika – Ogranak Split, uz prigodan umjetnički program.

Ovim se događajem želi dostojno obilježiti jedan od ključnih datuma suvremene hrvatske povijesti, ali i naglasiti uloga književnosti i kulture u očuvanju povijesne svijesti, slobode i zajedništva.

Program je otvoren za javnost.