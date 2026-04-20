Split kao pozornica suvremene hrvatske drame

U Splitu započinju 36. Marulićevi dani, najvažniji nacionalni festival posvećen hrvatskom dramskom tekstu. Tijekom deset festivalskih dana publika će imati priliku pogledati odabrane predstave koje donose snažne autorske rukopise, aktualne teme i suvremene kazališne poetike, potvrđujući Split kao središnje mjesto susreta kazališne struke i publike.

U sklopu ceremonije svečanog otvaranja tradicionalno će se dodijeliti nagrade „Marin Držić“ - nagrade za najbolje dramske tekstove za 2025. koje dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prvu nagradu osvojila je Anita Čeko za tekst „U mojoj babi mjesec“, dok drugu nagradu dijele tekstovi Mie Laure Jurčić „Tiha voda“ i Lucije Klarić “Bez papira“.

Po ocjeni stručnog žirija nagradu za treće mjesto dijele čak tri autora: Filip Jurjević “Mravi“ i Mihovil Rismondo “Pjesma Evrope“ i Zrinka Zoričić „Sve je istovremeno“.

Festival započinje 20.travnja predstavom „Gospoda Glembajevi“ Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. Klasik koji uvijek iznova otvara ista pitanja i baš zato savršen početak Marulićevih dana.

Nakon svečanog otvorenja slijedi festivalski program koji donosi ukupno 13 predstava, većinom nastalih prema suvremenim dramskim tekstovima, ali i adaptacijama recentnih romana poput „Sigurne kuće“ i „Matije“. Uz domaće produkcije, festival uključuje i međunarodne suradnje s kazalištima iz regije i Europe, potvrđujući kako je ovo manifestacija međunarodnog karaktera.

Ovogodišnja izbornica Martina Petranović istaknula je kako su u izboru prednost dobile predstave koje jasno komuniciraju s vremenom u kojem živimo, ali i one koje su spremne riskirati u umjetničkom izrazu i otvoriti prostor dijaloga s publikom. Kako naglašava, riječ je o predstavama koje imaju što reći danas i koje publiku ne ostavljaju ravnodušnom.

Tematski, predstave se kreću od intimnih obiteljskih priča do izraženih društvenih pitanja, čime festival jasno pokazuje da kazalište danas aktivno reagira na stvarnost koja ga okružuje.

U konkurenciji za festivalske nagrade bit će izvedeno ukupno 13 predstava raspoređenih tijekom festivalskih dana, među kojima su „Gospoda Glembajevi“, „Otac, kći i Duh Sveti“, „Majke“, „Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute“, „Acid / Kiselina“, „Nestajanje“, „Snajper“, „Budi uvijek kao zmaj“, „Drvene ptice“, „Kamov, potres“, „Kuća je velika, ne može se ona nosit“, „Matija“ i „Sigurna kuća“, dok će se završnog dana izvesti predstava „Ero s onoga svijeta“ koja je izvan konkurencije i čime se simbolično zaokružuje ovogodišnje izdanje Marulićevi dani..

O nagradama 36. Marulićevih dana odlučivat će glumica Zrinka Cvitešić, hrvatska spisateljica, dramaturginja i scenaristica Lada Kaštelan, kazališna i filmska redateljica Aida Bukvić, kazališna producentica Romana Brajša i glumac HNK Split Luka Čerjan i to za najbolju predstavu u cjelini, režiju, glumačka ostvarenja, dramaturgiju te dramatizaciju, adaptaciju ili lokalizaciju, kao i za umjetnička ostvarenja poput scenografije, kostimografije, dizajna svjetla i originalne glazbe. Dodjeljuje se i nagrada publike za najbolju predstavu, na temelju ocjena gledatelja.

Uz to, žiri čitatelja dnevnog lista „Slobodna Dalmacija“ dodjeljuje nagradu za najbolje glumačko ostvarenje.

Napomenimo i to da festival drame Marulicevi dani dodatno otvara prostor susreta umjetnika i publike kroz niz popratnih sadržaja. Uz predstave, održavaju se izložbe, predstavljanja knjiga, razgovori s autorima i sudionicima festivala te različiti tematski programi.

Poseban dio programa čine svakodnevni razgovori s autorima i sudionicima nakon predstava u sklopu programa „Izbliza“. U kazališnoj kavani Talog, svaki dan nakon posljednje predstave, održavat će se okrugli stol zamišljen kao otvorena i interaktivna platforma na kojoj će moderator Igor Ružić razgovarati s akterima predstava, kreativnim timovima i publikom.

Na zatvaranju festivala koje je predviđeno 30. travnja, nakon dodjele nagrada najboljim predstavama, slijedi izvedba predstave „Ero s onoga svijeta“ Jakova Gotovca u produkciji domaćina, Hrvatskog narodnog kazališta Split..