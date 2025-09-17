Close Menu

Split kandidat za domaćina međunarodne konferencije o arheološkom turizmu

Sastankom je predsjedala zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić

U splitskoj Gradskoj upravi održan je radni sastanak posvećen prijedlogu partnerstva u organizaciji Međunarodne konferencije “Sense and Sustainability”, uglednog stručnog skupa usmjerenog na arheološki turizam.

Konferencija se organizira pod okriljem Europske asocijacije arheologa, u partnerstvu s međunarodnim znanstvenim odborima ICOMOS-a za kulturni turizam i za upravljanje arheološkom baštinom. Riječ je o događaju koji u prvi plan stavlja održivo upravljanje arheološkom baštinom te njezinu valorizaciju kao kulturno-turističkog resursa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sastankom je predsjedala zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, naglasivši kako bi održavanje konferencije “Sense and Sustainability” u gradu pod Marjanom pružilo jedinstvenu priliku da Split na nekoliko dana postane svjetsko središte arheološkog turizma.

2025 09 17 Arheološki turizam 001
GALERIJA
Kliknite za pregled

„Mogućnost da 2027. godine održimo tako značajan međunarodni skup sjajna je prilika i da promijenimo određene trendove u turizmu, kako bi se naša kultura, a posebno arheologija kao njezin neizostavni dio, nametnula kao glavna odrednica“, kazala je, među ostalim, zamjenica Dorčić.

Kako je istaknuto tijekom sastanka, konferencija bi okupila brojne sudionike iz Hrvatske, Europe i svijeta – arheologe, turističke stručnjake i druge dionike uključene u oblikovanje i upravljanje kulturno-turističkim proizvodima. Održavanjem ove konferencije Split bi dodatno potvrdio svoj položaj grada bogate kulturne baštine, otvorenog za suvremene pristupe u njezinoj zaštiti, prezentaciji i održivom korištenju. Dodajmo da su sastanku nazočili predstavnici Muzeja grada Splita, Arheološkog muzej, Muzeja za umjetnost i obrt, Konzervatorskog odjela u Splitu te Županije splitsko-dalmatinske.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0