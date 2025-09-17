Split kandidat za domaćina međunarodne konferencije o arheološkom turizmu

U splitskoj Gradskoj upravi održan je radni sastanak posvećen prijedlogu partnerstva u organizaciji Međunarodne konferencije “Sense and Sustainability”, uglednog stručnog skupa usmjerenog na arheološki turizam.

Konferencija se organizira pod okriljem Europske asocijacije arheologa, u partnerstvu s međunarodnim znanstvenim odborima ICOMOS-a za kulturni turizam i za upravljanje arheološkom baštinom. Riječ je o događaju koji u prvi plan stavlja održivo upravljanje arheološkom baštinom te njezinu valorizaciju kao kulturno-turističkog resursa.

Sastankom je predsjedala zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, naglasivši kako bi održavanje konferencije “Sense and Sustainability” u gradu pod Marjanom pružilo jedinstvenu priliku da Split na nekoliko dana postane svjetsko središte arheološkog turizma.

„Mogućnost da 2027. godine održimo tako značajan međunarodni skup sjajna je prilika i da promijenimo određene trendove u turizmu, kako bi se naša kultura, a posebno arheologija kao njezin neizostavni dio, nametnula kao glavna odrednica“, kazala je, među ostalim, zamjenica Dorčić.

Kako je istaknuto tijekom sastanka, konferencija bi okupila brojne sudionike iz Hrvatske, Europe i svijeta – arheologe, turističke stručnjake i druge dionike uključene u oblikovanje i upravljanje kulturno-turističkim proizvodima. Održavanjem ove konferencije Split bi dodatno potvrdio svoj položaj grada bogate kulturne baštine, otvorenog za suvremene pristupe u njezinoj zaštiti, prezentaciji i održivom korištenju. Dodajmo da su sastanku nazočili predstavnici Muzeja grada Splita, Arheološkog muzej, Muzeja za umjetnost i obrt, Konzervatorskog odjela u Splitu te Županije splitsko-dalmatinske.