Split je naš! traži prenamjenu državnog objekta u Splitu u dječji vrtić

Stranka Split je naš! zatražit će obnovu i stavljanje u funkciju napuštenog objekta u državnom vlasništvu na području Duilova, s ciljem otvaranja novog dječjeg vrtića.

Kako ističu, zahtjev dolazi uoči predstojećih upisa u gradske dječje vrtiće, za koje upozoravaju da bi se tijekom žalbenog roka ponovno mogle prekapacitirati vrtićke skupine, protivno Državnom pedagoškom standardu.

Iz stranke upozoravaju i na najavljenu smjenu pročelnika za odgoj i obrazovanje Mate Omazića, kao i na planiranu podjelu vrtićke ustanove "Radost" na dvije ustanove, bez zapošljavanja nove stručne službe.

O temi će ovih dana na konferenciju za medije govoriti Marina Kovačević, predsjednica stranke Split je naš!, i Mate Buljubašić, potpredsjednik stranke.