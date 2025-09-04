Split i Bosna u finalu prvog Kupa Splita, Zadar i Široki za treće mjesto

Košarkaši Splita i Bosne Sarajevo izborili su finale prvog izdanja Kupa Splita, koje će se igrati u petak na Gripama u 19:30 sati. Prije finala, u utakmici za treće mjesto od 17 sati sastat će se Zadar i Široki.

U prvom polufinalu Bosna je u dramatičnoj završnici bila bolja od Zadra rezultatom 76:72. Nakon što je Zadar vodio na poluvremenu (45:40), sarajevski tim je preokretom u drugom dijelu stigao do pobjede. Najefikasniji kod Bosne bili su Audige (15), Kovačević (11) i Šalić (12), dok su kod Zadra najbolji učinak imali Mazalin (17), Kapusta (14) i Ramljak (11).

Drugo polufinale donijelo je dalmatinski derbi u kojem je Split nadigrao Široki 97:81. Žuti su nakon izjednačene prve četvrtine preuzeli kontrolu igre i sigurnom završnicom potvrdili plasman u finale. Najviše poena za Split ubacio je Jordano (18), dok su Kučić i Stephens dodali po 15. Kod Širokog se istaknuo Mccreary s 24 poena, a pratili su ga Čović (14) i Strong (14).

Finale između Splita i Bosne tako će donijeti dvoboj dviju momčadi koje su pokazale najviše u polufinalima, dok će Zadar i Široki dan ranije otvoriti program borbom za treće mjesto.