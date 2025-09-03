SPLIT Dva maloljetnika uhvaćena na brzinskim električnim romobilima

Policijski službenici Postaje prometne policije Split tijekom večeri 2. rujna u Splitu, Obala kneza Branimira zaustavili su električni romobil kojim je upravljao 12-godišnjak, a nedugo potom zaustavljen je i drugi električni romobil kojim je upravljao 15-godišnjak.

Oba električna romobila su visokih performansi i privremeno su oduzeta.

Pozvani su roditelji u čijoj nazočnosti je provedeno kriminalističko istraživanje zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U odnosu na 12-godišnjaka protiv roditelja će biti podnesena prekršajna prijava, dok će protiv 15-godišnjaka biti podnesen optužni prijedlog.