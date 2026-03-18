Split donio novu Odluku o komunalnom doprinosu, Skoko kritizira gradske vlasti: "Tko plaća kvadrate novogradnje, možda Marsovci?"

Grad Split je na svojim službenim Facebook stranicama objavio kako je Gradsko vijeće na 10. sjednici donijelo novu Odluku o komunalnom doprinosu, "kojom se uređuje način obračuna i plaćanja komunalnog doprinosa na području grada".

U objavi se navodi i kako se "povećanje naknade odnosi isključivo na investitore, a ne na građane".

Skoko: "Grad se hvali da je još malo poskupio cijene kvadrata"

Na tu se objavu osvrnuo Igor Skoko, gradski vijećnik stranke Centar, koji je na društvenim mrežama oštro kritizirao odluku i način na koji je predstavljena javnosti.

"Grad Split se na svojim službenim stranicama na FB-u hvali da je još malo poskupio cijene kvadrata", poručio je Skoko.

U nastavku je ustvrdio da je nakon povećanja poreza na nekretnine sada povećan i komunalni doprinos, pri čemu je naveo da je on "u Slatinama 2,5 puta veći", dok je u "Žrnovnici, Srinjinama, Mejašima i Stobreču 2,3 puta veći".

Skoko osporava poruku da se povećanje ne odnosi na građane.

"I još imaju obraza reći da se to ne odnosi na građane! Pa tko plaća kvadrate novogradnje, možda Marsovci? Tko plaća doprinos ako se odluči napraviti obiteljsku kuću u Slatinama, Srinjinama ili Žrnovnici, možda vanzemaljci?", napisao je.

Kritika politike stanovanja

Skoko je odluku povezao i s temom stanovanja te poručio da gradska vlast, kako tvrdi, podiže troškove života i stanovanja.

"Dok prodaju PR priče o priuštivom stanovanju, nametima dižu cijene stanova i kuća i tjeraju mlade iz Splita! Lako što lažu, ali još misle da su građani budale i da im vjeruju", poručio je Skoko.