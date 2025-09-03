Split domaćin Svjetskog prvenstva klase Zvijezda, stiže više od 100 brodova. Stipanović: "Radi se punom parom, svi u klubu su uložili dosta truda"

Jedriličarski klub Mornar domaćin je još jednog velikog natjecanja – Svjetskog prvenstva klase Zvijezda. Registracije i premjeravanja počinju u četvrtak, trening regata je u nedjelju, a potom nas od ponedjeljka 8. do subote 13. rujna ispred Sustipana svakog dana od 13 sati čekaju spektakularni prizori.

- Velika je gužva u klubu. Četrdesetak posada jučer, danas i sutra jedri Otvoreno prvenstvo Hrvatske. Protekla dva tjedna sam proveo u Irskoj kao trener s našim juniorima na Svjetskom prvenstvu klase ILCA pa jedva čekam isprobati nova jedra i trim i uštimati posljednje detalje za početak Svjetskog prvenstva, rekao nam je trofejni jedriličar Tonči Stipanović.

- Maksimalni broj brodova na Svjetskom prvenstvu je 110, a bit će nas 106 ili 107, jedna je prijava još upitna. Radi se punom parom, svi u klubu su uložili dosta truda da očistimo sve brodove, nađemo im vez tako da lučicu oslobodimo za sudionike prvenstva. Jedva čekam tu sliku 100 brodova vezanih u moru. Nadam se da ćemo imati vjetra, prognozira se zatopljenje pa bi moglo biti lijepog maestrala. Ovo je drugo od tri velika prvenstva u Mornara 2025. i organizacijski najteže. Brodovi moraju biti u moru, a dobili smo još neke smjernice. Prvenstvo je zahtjevno, ali imamo puno iskustva i uvjeren sam da će sve proteći kako treba, dodao je Stipanović.

Stipanović je u klasi laser osvojio dva olimpijska srebra, dva svjetska srebra i broncu te četiri europska zlata. Paralelno je nastupao i u Zvijezdi, koja je za razliku od Lasera dvojac.

- Volim ove stare linije brodova. Sanjao sam da ću u Zvijezdi odvoziti jedan olimpijski ciklus, ali su čelnici svjetskog jedrenja nakon Londona 2012. izbacili ovu klasu iz olimpijskog programa. Jedrio sam u toj klasi kad god bih uhvatio vremena. Bio sam prvak Europe, dva puta drugi na svijetu. Volio bih preko srebrne zvijezde na jedru nakon sljedećeg tjedna nalijepiti zlatnu. Kad sjednem u Zvijezdu, treba mi vremena da se naviknem da je Tudor Bilić sa mnom. U Laseru sam kroz cijelu karijeru sve odluke donosio sam, bez puno razmišljanja. Zato će mi dobro doći ova tri dana na prvenstvu Hrvatske, da se naviknem da je on tu i da mu najavim svoje sljedeće poteze.

Stipanović i Bilić su s Otvorenog europskog prvenstva u lipnju u talijanskom Viareggiju donijeli srebrnu medalju. Zlatna je bila domaća posada Chieffi-Colannino, brončani Portugalci Conde i Taveter, a za bod su bez medalje ostali Amerikanci Cayard i Iverson.

- Puno je tu bivših olimpijaca koji su nastupali u klasama Finn i Laser, ali i onih koji su jedrili Zvijezdu dok je još bila olimpijska klasa. Osvojili su brojne olimpijske, svjetske i europske medalje pa je konkurencija baš ozbiljna. Najzvučnije ime je svakako trenutačni predsjednik klase, Paul Cayard, koji je jedrio prestižni America's Cup. Velika imena su tu, jedriličari s preko 30 godina iskustva. Od naših bi Marin Mišura i Tonko Barač mogli u Top 10, dugo jedre zajedno u ovoj klasi i imaju dobru brzinu. U Zvijezdi juniorski staž traje do 30 godina, nadam se da će se u borbu za zlato umiješati i moj mlađi brat Toma, naporno je trenirao cijelo ljeto.

Bit će ovo za Stipanovića treće veliko seniorsko natjecanje kojem je domaćin njegov matični klub.

- 2014. sam pobijedio na Europskom prvenstvu u Laseru. Tri godine kasnije nisam najbolje odjedrio Svjetsko prvenstvo pa sam se povukao uoči posljednjeg dana regate. Ali imao sam i tada razloga za slavlje – dva tjedna prije početka prvenstva prvi sam put postao otac. Nadam se da će ovaj nastup biti – treća sreća, zaključio je Stipanović.