Split domaćin prvog Dječjeg sveučilišta u sklopu europskog projekta Science Comes to Town

Nakon uspješnog otvorenja europskog projekta Science Comes to Town, u Splitu će se u srijedu, 28. siječnja 2026. godine, održati prvo Dječje sveučilište (Children’s University).

Riječ je o jedinstvenom europskom formatu popularizacije znanosti namijenjenom djeci u dobi od 8 do 14 godina, koji im omogućuje da znanost dožive iz prve ruke – u pravom sveučilišnom okruženju. Program će se odvijati istovremeno u partner-gradovima Kielom (Njemačka) i Brestom (Francuska).

Na Dječjem sveučilištu znanstvenici djeci održavaju kratka i interaktivna predavanja o uzbudljivim temama, prilagođena njihovoj dobi i načinu razmišljanja. Cilj programa je potaknuti znatiželju, kreativnost i entuzijazam za istraživanje, ali i približiti znanost kao nešto dostupno, zanimljivo i zabavno.

Posebnost ovog koncepta je u tome što djeca aktivno sudjeluju u događanju kroz uloge moderatora, te pomažu tijekom predavanja i postaju ravnopravni sudionici znanstvenog iskustva. Tijekom 2026. godine u svakom od tri grada – Splitu, Kielu i Brestu – održat će se ukupno šest događanja Dječjeg sveučilišta (u razdobljima siječanj–ožujak i listopad–prosinac).

Za roditelje i pratitelje bit će organiziran prijenos uživo ispred predavaonice, dok je ulaz u dvoranu rezerviran isključivo za djecu, čime se stvara autentičan doživljaj "pravog sveučilišta".

Prvo izdanje Dječjeg sveučilišta će se održati u srijedu, 28. siječnja 2026. u 14:00 sati u dvorani A02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, na adresi Ruđera Boškovića 35. Temu "Ispod površine mora" prezentirat će dr. sc. Daria Ezgeta Balić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

Program je besplatan i javan, ali je zbog ograničenog broja mjesta potrebna prethodna registracija.

Prijave se zaprimaju do utorka, 27. siječnja, putem e-maila: scttsplit@gmail.com

Moguće su pojedinačne i grupne prijave. Očekivano trajanje predavanja je 45 minuta.

Više o projektu:

Science Comes to Town međunarodni je projekt financiran kroz program Obzor Europa, čiji je cilj povezivanje znanosti i građana kroz godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada – Splitu, Kielu i Brestu. Kroz više od tisuću aktivnosti, u koje će biti uključeno više od 70 partnera, gradovi sudionici postat će živi laboratoriji i mjesta susreta znanosti i građana. Program obuhvaća festivale, radionice, rasprave i različite kreativne formate, a očekuje se sudjelovanje više od 1,5 milijuna građana.

Glavni partneri projekta u Hrvatskoj su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo. Pridruženi partneri su: Gradska knjižnica Marka Marulića, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Fotoklub Split, Kino klub Split, Jedriličarski klub Zenta, Udruga za robotiku "Inovatic" i Zajednica tehničke kulture grada Splita.

