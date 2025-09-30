Split domaćin prve ACI Diplomatske regate

ACI marina Split bit će domaćin prve ACI Diplomatske regate, koja se održava u petak, 3. listopada, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Premijerno izdanje ove manifestacije okupit će više od petnaest veleposlanica i veleposlanika uz brojne predstavnike diplomatskog zbora u Hrvatskoj te na poseban način povezati diplomaciju, sport i more. Regata, koja se jedri na ACI-jevim sportskim jedrilicama, vrhunska je promocija hrvatskog jedrenja, nautičkog turizma i turizma općenito.

Regata se jedri na ACI-jevim sportskim jedrilicama ClubSwan36 te pruža jedinstvenu priliku za susret u kojem se jačaju postojeće veze, stvaraju nova poznanstva i promovira hrvatska maritimna tradicija u svečanom, ali neformalnom ozračju. Program započinje u 10 sati u ACI marini Split, u restoranu Zrno soli, registracijom sudionika i gostiju te uz prigodno druženje. Nakon pozdravnih riječi organizatora i ždrijeba posada, u 12 sati predviđeno je isplovljavanje VIP katamarana na jedra, s kojega će se moći pratiti regata i uživati u njezinoj jedinstvenoj atmosferi s mora.

Po povratku u marinu uslijedit će ceremonija dodjele nagrada i zajednički ručak. Među potvrđenim sudionicima ACI Diplomatske regate su veleposlanici više od petnaest veleposlanstava.

Nastavak programa slijedi u subotu, 4. listopada, uz praćenje legendarne Mrdujske regate, najstarije regate u Hrvatskoj i jedne od najstarijih u Europi, koja više od 90 godina okuplja jedriličare i ljubitelje mora. Okupljanje je predviđeno u 9 sati u ACI marini Split, a isplovljavanje ACI-jevog plovila planirano je otprilike pola sata prije starta, koji će, prema tradiciji, biti određen ovisno o vremenskim prilikama. Program dobiva poseban sportski pečat sudjelovanjem ACI-jevih ambasadora, jedriličarke na dasci Palme Čargo, koja će jedriti na ACI Sail jedrilici ClubSwan 36 u sklopu humanitarne akcije Jedrite uz Zakladu hrvatskih sportaša & Rotary te proslavljenog olimpijca i jedriličara Ivice Kostelića, koji će na Mrduji jedriti na svom brodu Amelicore.

U okviru 94. Mrdujske regate 4. listopada na ACI-jevim jedrilicama ClubSwan 36 jedrit će posade s proslavljenim skiperima i sportašima olimpijcima u sklopu humanitarne akcije, s ciljem potpore hrvatskim sportašima koji su tijekom ili nakon svoje sportske karijere ostali bez mogućnosti da vlastitim sredstvima ostvare osnovne uvjete egzistencije.

Prva ACI Diplomatska regata promovira Hrvatsku kao jednu od vodećih svjetskih nautičkih destinacija te potvrđuje more kao prostor dijaloga, prijateljstva i suradnje. Istodobno, događaj donosi novu dimenziju povezivanja diplomacije i sporta, predstavljajući hrvatski identitet na jedinstven način pred međunarodnom zajednicom.