SPLIT Djeci pružena podrška u učenju i jačanju samopouzdanja u sklopu programa "Dajmo im šansu – Split"

U prostorijama GK Gripe u Splitu, održana je nova aktivnost u sklopu programa "Dajmo im šansu", koji provodi ANA – Udruga za pomoć djeci i obiteljima.

Riječ je o programu koji djeci pruža individualnu podršku u razumijevanju školskog gradiva, kroz tople, male susrete ispunjene razgovorom, strpljenjem i poticajem. Djeca donose svoje školske zadatke i materijale, a voditeljica Marina Baraban pomaže im da ih lakše razumiju, povezuju i samostalno rješavaju.

"Svaka me radionica ispunjava radošću jer mogu sudjelovati u ovom hvalevrijednom projektu i pomagati djeci da vjeruju u sebe. Naš je cilj vratiti im vjeru u uspjeh i graditi zajednicu koja ih podržava", istaknula je voditeljica programa Marina Baraban, dodajući kako se kroz svaki susret stvara ugodno okruženje u kojem se djeca osjećaju sigurno i prihvaćeno.

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, naglasila je važnost ovog programa u zajednici: "U svakom djetetu postoji sposobnost i želja da uspije, samo im trebamo dati šansu, vjeru i podršku. Program 'Dajmo im šansu' osmišljen je kako bi djeci približio učenje na jednostavan, razumljiv i topao način. U Splitu stvaramo prostor u kojem se djeca osjećaju motivirano i sretno dok uče."

Aktivnosti se provode u partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom županijom, koja kontinuirano podržava projekte i programe Udruge Ana, te uz pomoć Grada Splita i Gradskog kotara Gripe koji osiguravaju prostor za rad.

"Dajmo im šansu – Split" još je jednom pokazao koliko su važni zajedništvo, razumijevanje i povjerenje – jer kad djeci damo podršku, vraćamo im vjeru u sebe i otvaramo put prema uspjehu.