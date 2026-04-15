Split: Devet godina robije dileru! Gliserima iz Crne Gore krijumčario 250 kilograma marihuane!

Josip B. (27) iz Gruda osuđen je pred Županijskim sudom u Splitu na devet godina zatvora zbog švercanja ukupno 250 kilograma marihuane!

Prema presudi, mladić je kao dio organizirane kriminalne skupine u dva navrata početkom 2023. godine pokušao prokrijumčariti drogu u RH. Zapravo je i uspio u tome, ali policijske patrole presrele su pošiljke...

Prepakirao ih u obiteljskoj kući

U oba slučaja princip je identičan: na poluotoku Prevlaci 28. veljače preuzeo je 200 kilograma kanabisa kojeg su brodom, brzim plovilima dostavili njegovi kompanjoni iz Crne Gore. Zatim je u svojoj obiteljskoj kući prepakirao drogu u vreće te ih utovario u kombi Opel Vivaro kojeg je ostavio ispred crkve sv. Spasa u Grudi. Vozilo je preuzeo Radomir V. te je s Josipom kao prethodnicom stigao do naplatnih postaja Lučko: tu su ih zaustavili policajci, Radomir je uhićen (te kasnije i osuđen u Zagrebu), dok je Josip pobjegao.

Desetak dana kasnije ponovila se pošiljka, samo je ovaj put gliserom iz Crne Gore stiglo 50 kilograma 'trave', za prijevoz je poslužio Renault Scenic, a morali su naći i novog vozača, Filipa R.

Koji nije bio bolje sreće, 'pao' je u Rogotinu, a kasnije je i on osuđen pred sudom u Metkoviću...

Josip B. osuđen je na devet godina robije kao dio zločinačkog udruženja s namjerom preprodaje droge, a produljen mu je i istražni zatvor.