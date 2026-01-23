Split će dobiti najveći akvarij u ovom dijelu Europe. Sve će biti dio velike nove luke između Žnjana i Duilova

Veliki prostor između kupališnog kompleksa Žnjan i buduće šetnice Duilovo-Stobreč posljednji je neiskorišteni dio splitske obale. Tu se planira graditi luka u kojoj će većina vezova biti namijenjena građanima. Predviđeni su i brojni javni sadržaji poput velikog akvarija pa će taj projekt biti skuplji i od samoga Žnjana.

S jedne strane Žnjan, s druge šetnica Duilovo - Stobreč, a između više od 800 metara obale.

- Lučka uprava planira napravit investiciju sa 1000 vezova, od kojih bi 700 bilo komunalni vez za lokalno stanovništvo koje plovilo koristi za sport i razonodu, a do 300 vezova bilo bi u nautičke, odnosno gospodarske svrhe, rekao je za HRT Domagoj Maroević, ravnatelj Županijske lučke uprave SDŽ.

Riječ je o golemom prostoru od čak 12 hektara, bit će tu uz luku brojni javni sadržaji poput velikog akvarija od čak 12 000 četvornih metara.

- To će biti sve skupa jedan javni prostor za građane kao što je i Žnjan, kao što je šetnica između Duilova i Stobreča i da ta šetnica bude u punom obimu povezana, to je naš cilj, istaknuo je Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita.

- Cijela ta priča je po meni jako uzbudljiva jer pored same luke tu će biti dodatnih javnih sadržaja, među značajnijima je svakako akvarij koji će još doprinjeti toj društvenoj ponudi Splita, ne samo komercijalnoj. Vidim to kao kvalitetnu artikulaciju jednog velikog potencijala, smatra Dragan Žuvela, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Splita.

Građani se slažu da bi trebala biti velika šetnica kroz marinu jer, kako kažu, izgledalo bi jako lijepo.

U Splitu desetljećima nije izgrađena marina s komunalnim vezovima.

- Mi u ovom trenutku imamo preko 1000 zahtjeva za komunalni vez u Splitu, mislimo da je taj prostor idealan za napravit komunalne vezove, kaže Maroević.

Priprema se natječaj za idejno rješenje projekta. Cijenu svega još je rano predviđati, no neće biti manja od 150 milijuna eura i svakako će Županijskoj lučkoj upravi biti nužna financijska pomoć grada, države i europskih fondova.