Split bolji od Dinama u Zagrebu

Košarkaši Splita danas su od 19 sati igrali utakmicu 11. kola SuperSport Premijer lige protiv Dinama u Zagrebu. Slavili su Splićani rezultatom 103:116, a koji su ujedno bili uvjerljiviji u svim četvrtinama (20:26, 25:29, 30:31, 28:30).

Kod Splita najučinkovitiji igrač bio je Jordano 26, 5sk, 2as, 1ukr, a potom Myers*9 16, 1sk, 6as, 1blk; *Perasović 14, 4sk, 4as, 1blk; Kučić 13, 6sk, 5as, 1ukr; Anticevich 13, 1sk, 1as; Dragić 12, 2sk, 6as, 2ukr; Drežnjak 8, 6sk, 2as; Stephens 8, 4sk; Jemo 4, 2sk i Svoboda 2, 2as.

Split će iduću utakmicu odigrati 19. prosinca protiv Samobora u gostima u sklopu 12. kola SuperSport Premijer lige.