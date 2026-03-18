Split bi napokon mogao dobiti specijalizirani dom za osobe s invaliditetom? Lipanović: "Zgrada je prilagođena, ima pet katova i opremljena je liftom, kuhinjom, menzom..."

Udruga „Vjeruj i djeluj“ iz Splita predlaže prenamjenu zapuštene zgrade „Doma željezničara“ u Splitu u specijalizirani smještaj za učenike i studente s invaliditetom te osobe s invaliditetom koje ostaju bez odgovarajuće skrbi, posebno nakon smrti roditelja ili skrbnika.

Naglašava se kako u Splitu živi više od 29 tisuća osoba s invaliditetom te da postoji ozbiljan nedostatak sustavne i dugoročne skrbi za ovu ranjivu skupinu. Postojeći objekt ima dobre infrastrukturne uvjete (više katova, dovoljan broj soba, kuhinju, lift) te bi se uz određene prilagodbe mogao relativno brzo prenamijeniti.

Projekt bi, osim rješavanja važnog socijalnog pitanja, donio i gospodarske koristi kroz otvaranje novih radnih mjesta (njegovatelji, medicinsko osoblje, stručnjaci, administracija i dr.).

Za realizaciju je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose s vlasnikom (HŽ Infrastruktura) te uključiti državu, županiju i Grad Split, uz mogućnost korištenja EU sredstava.

"Zgrada je prilagođena osobama s invaliditetom, u njoj se živjelo, spavalo, jelo"

Udruga predlaže izradu studije izvedivosti i pokretanje institucionalnih koraka kako bi se projekt realizirao, naglašavajući njegovu važnost za razvoj inkluzivne i socijalno osjetljive zajednice.

"Nakon dugotrajne borbe za bolji život osoba s invaliditetom naletio sam na zgradu Željezničara na Ravnim njivama koja već dugo ne koristi svrsi. Zgrada je prilagođena osobama s invaliditetom, u njoj se živjelo, spavalo, jelo. Ima pet katova i opremljena je liftom, kuhinjom, menzom. Nekad su tu bile i ordinacije za ljude sa željeznice. Pošto u Splitu, ali i općenito u Hrvatskoj, ne postoje domovi za djecu s invaliditetom poslije smrti skrbnika bilo bi dobro da odvojimo dva kata za studente s invaliditetom kojih je na području Splita prijavljeno sto. Grad Split broji 29.000 osoba s invaliditetom, a županija skoro 80.000. Bilo bi dobro kad bi ta dva kata bila za studente s invaliditetom, dva kata za osobe i djecu s invaliditetom poslije smrti roditelja i skrbnika, a jedan kat bi ostao za kuhinju i sve ostalo što treba. Može se tu odraditi još i nekakav rehabilitacijski centar i sala tako da imamo sve na jednom mjestu", kazao je na današnjoj konferenciji za medije Andrija Lipanović, predsjednik udruge Vjeruj i djeluj.

Kaže da su upravo danas poslani dopisi na nekoliko adresa.

"Jutros su poslani dopisi mailovima premijeru Andreju Plenkoviću , ministrima Branku Bačiću i Olegu Butkoviću, gradonačelniku Tomislavu Šuti i županu SDŽ Blaženku Bobanu. Tražio sam hitan sastanak zbog izjave ministra Bačića da bi volio tu napraviti priuštive stanove. Po meni je to glupo. Zgradu bi trebalo iskoristit za ovo što sam naveo, a priuštive stanove neka rade na bilo kojem drugom mistu jer mista u gradu Splitu ima. Neka uzmu u obzir moje riči. Apeliram na premijera da se sazove hitan sastanak o ovoj temi", kazao je Lipanović.

Također, Lipanović predlaže i unapređenje javnog prijevoza na relaciji Zračna luka – Kaštela – Split, s naglaskom na pristupačnost osobama s invaliditetom. Predlaže:

Uvođenje jedinstvene karte za vlak i gradski prijevoz (uz moguće uključivanje trajekata)

Izgradnju novog željezničkog stajališta na području Neslanovac

Poboljšanje pristupačnosti (rampe i prilagođena infrastruktura)

Podizanje kvalitete usluge za sve građane (radnike, studente, umirovljenike, osobe s invaliditetom)

Rasterećenje gradskog prometa, posebno u turističkoj sezoni

Bolju povezanost gradova Trogir, Kaštela, Solin i Split

Elektrifikaciju pruge

Nabavu novih električnih vlakova iz EU fondova s prilagođenim mjestima za osobe s invaliditetom.