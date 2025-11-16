Split 2010 nastavlja svoja europska putovanja

Rukometašice Splita 2010 pobijedile su WHC Metalurh Avtokamondu 25:26 u uzvratnom susretu 3. kola EHF Europskog kupa i tako si osigurale nastup u sljedećoj rundi tog natjecanja. U prvom susretu prije tjedan dana u Splitu, rezultat je bio neodlučen (24:24).

Odlično su Splićanke otvorile susret. I vodile do samo početka. Nakon prvog izjednačenja (4:4), slijedila je nova dobra faza u igri sastava iz grada pod Marjanom pa je na isteku prve četvrtine rezultat bio 5:7.

Pavković imala 11 obrana

Najbolje minute Splićanki u susretu bile su ipak one između 18. i 23. minute kada su povezale pet pogodaka za redom i tako si osigurale bijega na pet razlike (7:12). Kako su u završnim minutama još uspjele postići tri pogotka u nizu, osigurale su si miran odlazak na predah s 11:17, javlja HRS.

Domaćin je u nastavku krenuo na sve ili ništa. I za manje od šest minuta uspio prepoloviti zaostatak (15:18). Ali Splićanke se nisu uplašile. Dapače, uzvratile su s dva pogotka i tako malo primirile nabujale ambicije Metalurga.

Nažalost, kao i u Splitu, nakon desetak minuta igre, u drugom poluvremenu ostaju bez Klare Rubić koja je dobila crveni karton. Ali ni to ih nije uzdrmalo. Igrom pogodak za pogodak izdržale su do kraja i slavile s minimalnih, ali ipak dovoljnih 25:26. Paulina Pavković imala je 11 obrana i bile jedan od junaka. Sa sedam pogodaka prvi strijelac bila je Lucija Ercegović. Jedan manje dala je Marijeta Maleš. Kod domaćina najbolja Iva Bozinovska s devet pogodaka.