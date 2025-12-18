Spliski pouzetnik o budućnosti dobro poznatog hotela: "Želimo napraviti apartmansko naselje i kamp"

Prostor oko hotela Palac i sam objekt u Kaštel Starom već odavno su u rubrici „ruševina zlatna vrijedna“. No, posljednjih dana čisti se parcela oko hotela, a iz objekta se čuju zvukovi radova. Je li Palac prodan ili se krenulo sa obnovom, evo što kaže sam Parčina, vlasnik derutnog hotela.

- Trenutno uređujemo okoliš, počistili smo šikaru, da ne bi došlo do požara, dosta je bilo zaraslo. Isto tako radimo određene pripreme u objektu. Gledamo ponude s arhitektima, što bi bilo najbolje. Objekt je još uvijek na prodaji – kazao je za portal.hr samozatajno splitski poduzetnik Jozo Parčina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na upit je li se objekt priprema za mogućeg kupca, nije bio konkretan tek je uz smijeh naveo kako svi oni koji žele mogu doći pogledati objekt.

Obzirom da je Parčina još u svibnju kazao da će nakon sezone ići s obnovom ukoliko se Palace ne proda, a potom u rujnu ponovio isto, pitali smo ga koji je po njemu krajnji rok u kojem će krenuti s radovima na obnovi, ako ne dođe do prodaje. Na takav upit dobili smo konkretan odgovor i na pomolu su novi planovi, nije riječ samo o obnovi hotela, nego i o novoj gradnji.

- Pa evo čekamo novi zakon, najbolje bi bilo da uz hotel napravimo apartmansko naselje i kamp, to je onda jedan projekt koji je održiv. Čekat ćemo GUP, izmjene su u drugoj polovici 2026. godine, a mi smo poslali zahtjev – navodi Parčina i sada je već postaje jasno kakve planove ima.