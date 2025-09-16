Splićanke s revolverom kući donijele pet zlatnih medalja

Na streljani Pampas u Osijeku održano je Prvenstvo Hrvatske u disciplinama 25 m pištolj–revolver velikog kalibra (VK), a izniman uspjeh postigle su članice Streljačkog kluba „Centar“ iz Splita, koje su ukupno osvojile osam medalja. Na natjecanju je sudjelovalo 27 streljačkih klubova iz cijele Hrvatske, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ekipa SK „Centar“ osvojila je zlatnu medalju u disciplini VK pištolj 10+10 s ukupno 493 kruga (Marija Marović 185, Ana Barbarić 165, Lana Kokoškov 143), ispred ekipe „Špiro“ iz Zagreba koja je ostvarila 487 krugova.

U istoj disciplini, Marija Marović osvojila je srebrnu medalju s 185 krugova, iza Dijane Ocvirk iz „Osijeka“, koja je pogodila 187 krugova.

U disciplini revolver 10+10, Splićanke su ponovno bile uvjerljivo prve s 510 krugova (Marija Marović 192, Lana Kokoškov 170, Tea Kunac 148), dok je domaćin „Osijek“ osvojio drugo mjesto sa 447 krugova.

U ovoj disciplini posebno se istaknula Marija Marović, koja je s 192 kruga postavila novi državni rekord.

Mlađa seniorka Lana Kokoškov osvojila je broncu s odličnih 170 krugova.

Treća zlatna medalja pripala je SK „Centar“ u disciplini pi-rev VK 15+15, s ukupno 787 krugova (Marija Marović 286, Lana Kokoškov 253, Tea Kunac 248), ispred ekipe „Osijek“ koja je ostvarila 739 krugova.

Ovo je druga zlatna medalja za Mariju Marović, a Lana Kokoškov osvojila je i drugu brončanu medalju među mlađim seniorkama.

Ovi vrhunski rezultati plod su dugogodišnjeg predanog rada, discipline i ustrajnosti članica Streljačkog kluba „Centar“. Trener Milan Veić ističe kako je iznimno ponosan na svoje natjecateljice te vjeruje da je ovo tek jedan u nizu njihovih sportskih uspjeha.

Uspjehe i događanja u klubu možete pratiti na: https://www.sk-centar.hr/