Splićanka upozorava: "Psi bez povodca na Žnjanu stvaraju nesigurnost"

Na novouređenoj šetnici na Žnjan u Split sve se češće mogu čuti pritužbe građana zbog nepropisnog ponašanja vlasnika pasa. Jedna starija sugrađanka obratila se redakciji tvrdeći da već danima upozorava na problem pasa koji se šeću bez povodca, posebice većih pasmina, zbog čega se, kako kaže, ne osjeća sigurno tijekom svakodnevnih šetnji.

Ističe da je zbog toga kontaktirala komunalne redare, no rečeno joj je da je područje u koncesiji, zbog čega su je uputili na nadležno društvo. Tvrdi kako se tamo nije uspjela povezati s odgovornima te da problem i dalje ostaje neriješen.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Psi su pušteni bez povodca, i to veliki psi. To ne bi smjelo biti dopušteno. Svaki dan dolazi do prepirki s vlasnicima koji smatraju da je takvo ponašanje normalno”, kaže sugovornica, dodajući kako je situacija posebno stresna za građane koji imaju manje pse.

Navodi i da je tijekom šetnje potrebno stalno biti na oprezu. “Kad izađete van, morate stalno gledati oko sebe – tko vam dolazi sprijeda, a tko iza. Ne osjećate se sigurno”, upozorava.

"Nije stvar u tome da su u Europi ‘kulturniji’, nego sustav funkcionira i takvo ponašanje se kažnjava”, zaključuje.