Splićanka preko lokalne televizije izvrijeđala Severinu: "Liči na nekog tko nije prava majka". Pogledajte reakciju voditeljice

U emisiji 'Bez pardona' na splitskoj televiziji Jadran, gledateljica je izrazila svoje nezadovoljstvo prema pjevačici Severini Vučković zbog njezine 11-godišnje pravne bitke za skrbništvo nad sinom s bivšim partnerom Milanom Popovićem. Gospođa, koja se nije predstavila, postavila je pitanje zašto je Severina toliko u centru pažnje, ističući da postoje mnoga djeca koja trpe bez roditeljske pažnje.

- Ja bi o gospođi Severini. Ja sam majka dva sina, brzo i unuče, radujem se tomu. Baš bi poslala poruku izravno njoj ili njezinoj obitelji. Širom, užoj, kako hoćete. Zašto je ona toliko u centru pažnje? Kad ima toliko dice koji vapiju za roditeljima. Po domovima, bez ljubavi, bez ičega… I sad je njezino dite toliko važno da se i ministar zauzeo za to jer je to predugi proces. Sve se to nešto oživilo. A zašto ako netko čeka 20-30 godina na raspravu zašto ne bi i ona koja se onako krevelji po pozornici, koja ne sliči ni na ženu…‘

Voditeljica Lana Tafra je reagirala, upitavši na što točno Severina ne sliči, na što je gledateljica odgovorila da joj liči na nekoga tko nije prava majka. Voditeljica je zaključila razgovor i poziv je prekinut iz režije.

"Pretjerali ste! Može se vama dotična sviđati ili ne sviđati, ali da ne sliči na ženu, e tu se nećemo moći složiti! Mislim da je to bila uvreda ili neko drugo ogorčenje", rekla je Tafra.

Dodala je da se često javne osobe stavljaju pod povećalo, ne zato što su važnije, već kako bi se olakšao put drugim obiteljima u sličnim situacijama te kako bi se skratila njihova patnja.