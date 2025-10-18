Splićanka pozorno pratila ponašanje maloljetnika na relaciji od Spinuta do Visoke. Malo je reći da se zgrozila: "Bila sam u puno gradova..."

Na Redditu je osvanula objava jedne Splićanke koja je opisala neugodno iskustvo iz gradskog autobusa na relaciji od Spinuta do Visoke. Njezine riječi izazvale su burne reakcije jer se dotaknula problema ponašanja mladih u javnom prostoru.

"Sidin u busu i iden sa Spinuta do Visoke i unutri su već neka dica koja su srednjoškolci. Naravno da su glasni i da su jako nekulturni (noge stavljaju na sidala, rašire se ka lepeze kad side i vejpaju unutar busa)."

Putnica je opisala kako je sama scena bila neugodna i zbog općeg nepoštivanja drugih, ali ono što je posebno šokiralo bio je odnos prema jednom djetetu s vidljivim poteškoćama u razvoju.

"Ta ista dica namjerno zajebavaju neko vidno mentalno zaostalo dite, snimaju ga i smiju mu se dok mu govore šta da radi, to jest, tiraju ga da se glupira; bace neku stvar na pod i onda ga tiraju ka da je pas da donese."

Dodaje da su psovke i vrijeđanje bile dio cijelog prizora, dok su ostali putnici mogli samo nijemo promatrati prizor.

"Kakav je ovo odgoj?"

Splićanka je u svojoj objavi postavila pitanje koje se nameće mnogima – gdje su roditelji i kakav odgoj dobivaju današnje generacije.

"Beštimaju ka da nema sutra, jednostavno su im priče take da moraš zastat i zapitat se. Kakav je ovo odgoj naše dice? Znam da je uvik bilo ovaki slučajeva i ono 'mladost ludost', al to da ne moreš sist nit u jedan prostor di će mladi bit bar trunku normalni i imat osnovni odgoj je malo zabrinjavajuće."

Usporedba sa svijetom

Autorica tvrdi da je putovala u mnoge gradove, ali da ovakve scene nije viđala često kao u Splitu.

"Bila san u puno gradova i ovakve stvari nisan viđala često ka u nas. Di ide Split s ovakvin generacijama? Di su roditelji?"

Objava Splićanke nije samo opis neugodne vožnje autobusom, nego i podsjetnik na širi društveni problem – manjak osnovne kulture, empatije i poštovanja prema drugima.