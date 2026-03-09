Splićanka ostala bez 34.000 €! Policija upozorava: "O svemu obavijestite na 192"

Policijski službenici Prve policijske postaje Split zaprimili su kaznenu prijavu 82-godišnje žene, koja je postala žrtva prijevare. Prema njezinoj prijavi, u dva navrata, 2. i 4. ožujka 2026., predala je ukupno 34.000 eura nepoznatim muškim osobama.

Žrtvu je prethodno telefonski kontaktirao nepoznati muškarac koji se predstavio kao policijski službenik. Tvrdio je da novčanice trebaju biti označene kako bi se otkrili djelatnici banke koji navodno kradu novac klijentima. Dovodeći je u zabludu, nagovorio ju je da novac preda osobama koje su uskoro došle i uzele novac. U tijeku je kriminalističko istraživanje.

Građane pozivaju na oprez

Prevaranti često zovu građane i lažno se predstavljaju kao policijski službenici, tvrdeći da je njihov novac krivotvoren i da ga trebaju privremeno preuzeti radi provjere. Ovakve prijevare najčešće su usmjerene prema osobama starije životne dobi.

Zabilježeni su i slučajevi lažnih liječnika, koji dovode žrtve u strah i stres lažnim informacijama o ugrozi bliskih članova obitelji, s ciljem krađe novca.

- Građane savjetujemo da, ukoliko zaprime ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na 192.

U svakom slučaju, budite oprezni, a ukoliko ste ipak postali žrtvom prijevare o tome odmah obavijestite policiju - izvijestili su.