Splićanka Lana Plazibat brončana na seniorskom prvenstvu Hrvatske u karateu, Antonia Jurlin peta

Sjajne vijesti stižu sa seniorskog Prvenstva Hrvatske u karateu, gdje su uspješan nastup zabilježile i natjecateljice iz Splita. Najveći rezultat ostvarila je Lana Plazibat, koja je osvojila brončanu medalju u kategoriji do 68 kilograma.

Plazibat je kroz niz zahtjevnih borbi pokazala visoku tehničku razinu i mentalnu čvrstoću, što joj je na kraju donijelo mjesto na pobjedničkom postolju u jednoj od najjačih kategorija prvenstva.

Vrlo dobar rezultat ostvarila je i Antonia Jurlin. Iako joj je medalja ovaj put izmakla, natjecanje je završila na visokom petom mjestu, čime je potvrdila kako pripada samom vrhu hrvatskog seniorskog karatea.

Zadovoljan nastupom svojih natjecateljica bio je i njihov trener Luka Karan.

– Ponosni smo na nastup naših natjecateljica. Lana je odradila vrhunski turnir i zasluženo osvojila broncu u kategoriji koja je uvijek jedna od najzahtjevnijih. Antonia je također bila na visokoj razini, malo je nedostajalo za postolje, ali i peto mjesto u državi je velik rezultat. Ovo nam je dodatni motiv za daljnji rad – kazao je Karan.

Ovi rezultati još jednom potvrđuju kvalitetan rad u splitskom karateu, a od mladih natjecateljica u budućnosti se očekuju novi uspjesi na domaćim i međunarodnim natjecanjima.