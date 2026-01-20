Splićanka kupila suhi bakalar u Sparu pa doživjela šok: Stručnjak upozorava na "tipične skladišne nametnike"

Splićanka je u trgovini Spar kupila norveški suhi bakalar, no kada ga je krenula pripremati za jelo, dočekao ju je prizor koji ju je, kako kaže, potpuno zgrozio. Svoju priču objavila je platforma Halo, inspektore, upozorivši na ono što smatra ozbiljnim higijenskim propustom u skladištenju.

"Osoba sam koja uvijek pažljivo bira hranu. Posebice ribu. Često i platim i više samo da je kvalitetna. No, ovakvo nešto još nisam niti vidjela niti doživjela", ispričala je ogorčeno. Dodaje kako proizvod nije djelovao sigurno za konzumaciju, pa su ga iz predostrožnosti bacili.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Razočarana sam jer takvo nešto sigurno nije ispravno za jelo. Ne znam o čemu se radi, ali za svaku sigurnost smo bacili. Ostali smo bez objeda", navela je.

Posebno je frustrira što nije sačuvala račun, zbog čega nije mogla odmah reagirati reklamacijom.

"Na žalost, račun nisam sačuvala pa nisam mogla niti reagirati s reklamacijom. Ljuta sam i na onog tko je pakirao (Delta-ST iz Splita) jer sam mislila da je to nekakvo jamstvo kvalitete. Ovako... Mogu samo reći: NIKAD VIŠE! Možete li pojasniti što je to u tom sušenom bakalaru?", poručila je. Kako bi dobili stručno objašnjenje, Halo, inspektore obratio se stručnjaku za sigurnost i kvalitetu hrane mr. sc. Marijanu Kataleniću. On je bio jasan: riječ je o skladišnim nametnicima, a ne o ribljim parazitima.

"Ovo su tipični skladišni nametnici (nisu riblji paraziti) pod nazivom dermestes (kožari). Ti sitni kornjaši mogu se pojaviti ako je, prije svega, bakalar loše skladišten (povećana vlaga i toplina). To je problem skladištenja, a ne ribe iz mora. Dermestes (poznati kao slaninari ili kožojedi) su klasični štetnici uskladištene hrane, a ne paraziti koji žive u živoj ribi", rekao je Katalenić.

Kako dolazi do pojave kornjaša na sušenoj ribi

Prema navodima objavljenima na platformi Halo, inspektore, ključne činjenice upućuju na to da se ovi kornjaši na sušenoj ribi pojavljuju u specifičnim uvjetima. Kornjaši napadaju sušenu ribu poput bakalara tijekom sušenja na otvorenom ili u slučaju neadekvatnog skladištenja, osobito kada su prisutni povećana vlaga i toplina. Privlači ih miris sušene ribe, a hrane se organskim materijalima životinjskog podrijetla bogatim proteinima i mastima. U takvim uvjetima mogu odlagati jajašca iz kojih se razvijaju dlakave ličinke.

Ističe se i da je njihova prisutnost znak problema u higijeni skladištenja i distribucije, a ne dokaz da je riba bila bolesna dok je bila u moru.

Ako se u proizvodu uoče ovakvi nametnici, preporuka je jasna: proizvod se ne bi trebao konzumirati. Preporučuje se i reklamacija prodavaču, jer prisutnost nametnika može dovesti do kvarenja i kontaminacije namirnice.

U objavi se navodi i da se detaljnije upute o prepoznavanju skladišnih štetnika mogu pronaći na stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Čeka se odgovor tvrtke koja je pakirala proizvod

Prema informacijama objavljenima na Halo, inspektore, spominje se i tvrtka Delta-ST d.o.o. iz Splita kao pakiratelj tog atlantskog bakalara, a odgovor tvrtke još se očekuje. "Čekamo odgovor splitskog Delta-ST d.o.o. koji tog atlantskog bakalara pakirao", navodi se u objavi.