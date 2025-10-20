Splićanin u oglas stavio predmet iz Domovinskog rata. Napali ga: "Tko to prodaje"

Na popularnoj Facebook stranici „Njuškaj Split“ može se naići na svakakve objave — od sasvim običnih ponuda do onih koje izazovu pravi šok. Upravo takav oglas nedavno je privukao pažnju korisnika: jedan Splićanin odlučio je prodati spomenicu iz Domovinskog rata.

„Tko ponudi više – njegova je. Molim bez komentara tipa ‘to se ne prodaje’ ili ‘sram te bilo’. Ako vas zanima, pitajte. Ako ne – samo nastavite dalje. Svoje mišljenje zadržite za sebe“, napisao je autor oglasa.

Objava je, očekivano, izazvala burne reakcije. Dok su jedni ogorčeni i smatraju da se takve uspomene ne bi smjele prodavati ni za kakav novac, drugi su stali u obranu prodavača uz napomenu da nitko ne zna tuđu situaciju.