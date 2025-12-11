Splićanin tri puta kažnjen, opet vozi bez dozvole… i opet na slobodi!

Policijski službenici Prve policije postaje Split su 10. prosinca 2025. godine oko 2:00 sati u Splitu zaustavili vozača koji je upravljao osobnim vozilom iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta, a pravo ponovnog stjecanja još nije ostvario.

Vozač je odbio podvrgnuti se testiranju na prisutnost opojnih droga u organizmu. Uhićen je i doveden u službene prostorije policije, a vozilo je privremeno oduzeto uz izdanu potvrdu.

Policija je tražila da sud 47-godišnjaku odredi zadržavanje s obzirom na to da je recidivist u činjenju prekršaja i to vožnje pod utjecajem droge i alkohola, upravljanje pod zabranom i upravljanje vozilom iako mu je vozačka ukinuta i poništena.

Do sada je tri puta pravomoćno kažnjavan zbog počinjenja prekršaja, ali svoje ponašanje nije promijenio.

Također, predloženo je da mu se za počinjene prekršaje izrekne kazna zatvora u trajanju od 40 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana i da se od njega trajno oduzme vozilo.

Sud ga je pustio na slobodu, izvijestila je splitska polciija.