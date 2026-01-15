Splićanin se požalio na radove na Gripama. Pogledajte što je objavio

Opsežni radovi na splitskim Gripama, u zoni oko Sportskog centra i nekadašnjeg Koteksa, već neko vrijeme privlače pažnju javnosti. Dok dio građana pozdravlja uređenje prostora koji je godinama bio zapušten, pojavile su se i prve primjedbe na kvalitetu izvedenih radova.

Pritužba iz Facebook grupe: "Posao je loše napravljen"

U Facebook grupi "Split i okolo Splita" jedan je Splićanin objavio video zapis i poručio kako su fuge napravljene vrlo loše, tvrdeći da su radnici posao odradili nekvalitetno. Prema njegovim riječima, završna obrada između ploča izgleda neuredno, a strahuje i da bi takva izvedba mogla brzo postati problem – osobito na lokaciji koja je svakodnevno izložena velikom broju prolaznika.

Kako je Dalmacija Danas u više navrata ranije pisala, radovi na Gripama dio su šireg zahvata uređenja prostora oko kompleksa Koteks i dvorane. U ranijim tekstovima upozoravano je na dugogodišnje propadanje kamene podloge i ploča, koje su se oštetile zbog prolaska vozila i teškog prometa, ali i zbog neadekvatnog održavanja.

U sklopu zahvata najavljivalo se polaganje novih kamenih ploča na dijelu platoa te uređenje pješačkih površina uz naglasak da bi se trebalo spriječiti ponovno “gaženje” prostora vozilima ondje gdje to nije predviđeno, kako bi se izbjeglo novo propadanje podloge.

Paralelno i radovi na samom Kotekstu

Dalmacija Danas je ranije izvještavala i o aktivnostima na samom objektu Koteksa – među ostalim o čišćenju i raščišćavanju prostora nekadašnjeg restorana na vrhu zgrade te dijela koji Splićani pamte i po nekadašnjoj diskoteci. Tada se govorilo o uklanjanju otpada i šute te uređenju zapuštenih dijelova, uz nagađanja o budućim sadržajima.

Iako je cilj radova podići kvalitetu prostora i urediti jednu od važnijih gradskih zona, pritužba građanina ponovno otvara pitanje kontrole izvedbe i završne obrade. Hoće li se primjedbe pokazati kao izoliran slučaj ili širi problem, te hoće li izvođač ili nadležni reagirati na navode o loše izvedenim fugama – ostaje za vidjeti u danima koji slijede.

