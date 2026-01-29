Splićanin se pohvalio ulovom "grdosije": "Borba je trajala 20 minuta, velika je gotovo kao i ja!"

Podvodni ribolovac Ante Klobučar iz Splita jučer je došao na svoju skrovitu poštu i posrećilo mu se. Naletio je na hobotnicu veliku gotovo kao i on sam, a visok je, kaže, 181 cm.

- Borba je bila zanimljiva, 20 min je trajala otprilike, više puta sam pucao u nju, puška je bila c4 gladius 85 u pitanju - kaže za Morski.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Ulovio sam krakena - šali se i dodaje da je teška 8,6 kg - uhvaćena je na Hvaru (detaljnije od toga ne bi išao zbog odavanja same pošte).

- Na moru sam još od malih nogu, otac me učio svemu, s 11 godina sam prvi put uzeo pušku za podvodni ribolov u ruke, a aktivno se bavim podvodnim ribolovom zadnje 3 godine - kaže Ante kojem je ovo osobni rekord, jer je do sad najveća koju je ulovio bila 5,6 kg.

Pogledajte video: