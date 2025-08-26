Close Menu

Splićanin Petar Dajak najbrži u Slovačkoj: Dvostruka pobjeda za AK Split Motorsport

[FOTOGALERIJA] "Ovo je bio zaista odličan vikend za nas. Staza u Slovačkoj je zahtjevna, ali naš BMW Z3M pokazao je vrhunske performanse i drago mi je da sam uspio sve to pretvoriti u pobjede", izjavio je nakon utrke Petar Dajak

Proteklog vikenda, od 22. do 24. kolovoza, na poznatoj stazi Slovakia Ring održan je Grand Prix of Slovakia, događaj koji je okupio brojna atraktivna natjecanja – od Suzuki Swift Cupa, Twingo Cupa, TCR EE, GT Cup Series, pa sve do Formule 4 i Formule 3. Među njima se vozilo i Prvenstvo Hrvatske u kružnim utrkama, a boje Auto kluba Split Motorsport branio je Petar Dajak u BMW-u Z3M Coupe.

Pole position i najbrži krug

Dajak je već u petak pokazao da će vikend biti u njegovom znaku – u kvalifikacijama je zauzeo pole position s vremenom 2:24.109. U subotu, unatoč problemima sa setupom automobila i gumama, uspio je odvesti besprijekornu utrku i odnijeti pobjedu u prvoj vožnji. Nedjeljna utrka donijela je još uvjerljiviji nastup. Dajak je svoj BMW Z3M doveo do dominantne pobjede s prednošću od čak 27.429 sekundi ispred konkurencije, a pritom postavio i najbrži krug utrke – 2:24.933.

Dvostruka pobjeda za vrh poretka

S ovim rezultatima Petar Dajak osvojio je prvo mjesto u obje vožnje u Grupi 4, ali i u generalnom poretku Prvenstva Hrvatske. Ovaj uspjeh potvrđuje njegovu izvrsnu formu i spremnost za nastavak sezone.

Pogled prema Balatonu i Grobniku

Prvenstvo Hrvatske u kružnim utrkama nastavlja se od 26. do 28. rujna na Balaton Parku u Mađarskoj, dok je veliko finale zakazano za 7. i 8. studenoga na Grobniku.

"Ovo je bio zaista odličan vikend za nas. Staza u Slovačkoj je zahtjevna, ali naš BMW Z3M pokazao je vrhunske performanse i drago mi je da sam uspio sve to pretvoriti u pobjede", izjavio je nakon utrke Petar Dajak.
Auto klub Split Motorsport ovim je nastupom još jednom potvrdio da je među vodećim snagama hrvatskog automobilizma, a Dajakov rezultat u Slovačkoj sjajna je najava završnice sezone.

