SPLIĆANIN PAVAO OSTVARIO SJAJAN REZULTAT NA SVJETSKOM Jedini je iz Hrvatske sudjelovao na ovom velikom natjecanju!

Iz Portugala su nam stigle sjajne vijesti! Pavao Ružić, član boćarskog kluba osoba s invaliditetom 'Sveti Duje' Split osvojio je sjajno peto mjesto na Svjetskom juniorskom prvenstvu u boćanju za osobe s invaliditetom. Natjecanje se održalo od 7. do 14. srpnja u portugalskom gradu Povoa de Varzim.

Iz Kluba, ali i iz cijele Hrvatske, sudjelovao je samo Pavao Ružić koji je na ovo veliko natjecanje išao u pratnji majke, Andree Baučić i trenera Mate Grčića.

Pavao je zauzeo 5. mjesto u kategoriji BC4 (mišićna distrofija). Nakon dvaju poraza 4:3 od Portugalca i 7:1 od Mađara došla je visoka pobjeda od 10:3 protiv Velike Britanije koja nažalost nije bila dovoljna da prođe u borbe za medalje, ali i visoko peto mjesto sjajan je rezultat za 20-godišnjeg Pavu koji se 'Svetom Duji' priključio netom prije korone, nakon čega je, kao i svi, bio primoran na pauzu od treninga. Možemo reći da Pavao zapravo aktivno trenera zadnje dvije godine.

"Za ovo natjecanje pripremali smo se već nekoliko mjeseci svakodnevnim treninzima koji se održavaju u ŠC Gripe i Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Pavao je trenirao s kolegama iz Boćarskog kluba Sveti Duje koji broji više od 40 članova, uglavnom mladih osoba s invaliditetom. Najveći dio priprema proveo je sa svojim sparing partnerom i prijateljem iz Kluba, Marinom Vukušićem. Marino je bivši reprezentativac i iskusni boćar te je svojim savjetima uvelike pomogao mladom Pavi", kazao nam je predsjednik kluba i trener ovog mladića, Mate Grčić koji je itekako zadovoljan Pavinim nastupom.

"Veoma sam zadovoljan ostvarenim 5. mjestom. Konkurencija je bila jaka, a malo sreće je nedostajalo u presudnim trenucima da Pavao uđe i u borbu za medalju.

Veliko hvala Hrvatskom paraolimpijskom odboru, Hrvatskom boccia savezu te Športskom savezu osoba s invaliditetom grada Splita na pomoći prilikom treninga, priprema i odlaska na ovo veliko natjecanje", istaknuo je Grčić.

Dodajmo još i kako je krajem lipnja, Pavao zajedno sa klupskom kolegicom, Dorom Lovrić, sudjelovao na ‘Summer European Youth Games for the Disabled’ u češkom Brnu, popularnom Emil Openu 2023. gdje se natjecalo ukupno 29 mladih boćara iz 7 europskih zemalja, a sudjelovati su mogli samo mladi boćari do 25 godina starosti.

Dora Lovrić, zajedno sa svojim asistentom na rampi Brankom Lovrićem, uspjela je obraniti zlato osvojeno prije dvije godine na prošlom nastupu Emil Opena dok je Pavao Ružić osvojio je srebrenu medalju u mix kategoriji BC4 i BC5 igrača.