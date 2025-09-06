Splićanin ostavljen "usred ničega", bez osobnih stvari, potom se dogodilo nešto nevjerojatno: "Izgledalo je kao u filmovima. Želim se javno zahvaliti policajcu Robertu i kolegici Saneli..."

Svega smo se nagledali u javnom prijevozu, ali situacija koju nam je opisao čitatelj tijekom kasnih poslijepodnevnih sati petka teško se može opisati drukčije nego nevjerojatnom.

Splićanin (podaci poznati redakciji portala Dalmacija Danas) putovao je na autobusnoj liniji Rijeka–Split, s polaskom iz Rijeke u 16:15. Tvrdi da je u četvrtak malo nakon 17 sati ostavljen sam na autobusnom stajalištu u Senju, nakon što se vozač udaljio bez njega.

Vozač je, prema riječima putnika, najavio petominutnu pauzu, no kada se on vratio s toaleta, autobusa više nije bilo.

- Znači autobus Rijeka-Split koji je krenuo iz Rijeke u 16 i 15 minuti je stao na autobusnoj stanici u Senju i rekao da ćemo napraviti pauzu od 5 minuti ,nakon možda 5 do 6 minuti ja se vraćam iz WC-a kad ono busa nema. Dakle vozač je otišao ća i ostavio me samoga u Senju - priča nam vidno uzrujan čitatelj.

'Kontaktirao sam policiju'

Kazuje nam, između ostalog, da je ostao je sam, ne samo bez prijevoza već i bez svojih stvari među kojima su radna obuća, punjač za mobitel i svi potrebni dokumenti za posao.

- Nazvao sam policiju u Ličko-senjskoj županiji. Rekli su mi da su kontaktirali autoprijevoznika te da im je iz kompanije poručeno kako će pokušati stupiti u kontakt s vozačem autobusa i naknadno mi se javiti - ističe.

Jeste li stupili u kontakt s autoprijevoznikom?

- Nazvali su me iz Arrive i rekli da mi ne mogu pomoći oko nastavka putovanja iz Senja, ali da mogu organizirati da svoje stvari preuzmem sutra do 13 sati u njihovoj poslovnici u Splitu - odgovara te dodaje:

- Što se tiče karte koju sam platio, uputili su me da se obratim njihovoj službi za reklamacije. Dakle, ostavili su me na cjedilu uz napomenu da se moram sam, o vlastitom trošku, snaći kako bih stigao do Splita.

Sam usred ničega...

Sam usred Senja. Bez osobnih stvari, s mobitelom u ruci… Nije mogao ni zamisliti da će mu se to dogoditi.

- Izgledalo je kao u filmovima - prisjeća se naš sugovornik, još uvijek vidno uznemiren, ali i sretan.

U tom trenutku putniku se pokazala prava ljudska dobrota.

Policajac i policajka iz Senja, pomogli su mu da pronađe prijevoz. Nakon samo nekoliko minuta susreli su bračni par, rodom iz Zadra, koji je našeg sugovornika odvezao do Zadra to potpuno besplatno.

Javna zahvala policajcima i bračnom paru iz Zadra

- Želim se javno zahvaliti policajcu Robertu Nekiću i njegovoj kolegici Saneli Perišić, inače zaposlenima u senjskoj policiji, na nesebičnoj pomoći. Također, posebna zahvala od srca gospodinu Robertu i njegovoj supruzi Katici iz Zadra - priča za naš portal.

Unatoč ponudi novca, bračni par Katica i Robertu su ga više puta odbili uzeti bilo kakvu naknadu.

'Ovo iskustvo mi je ipak dalo vjeru u ljudsku dobrotu'

Za mladića iz Splita, ovaj je put počeo apsurdno i stresno, ali ipak doživio je nevjerojatnu ljudskost i dobrotu.

Splićanin je, kako nam kaže, duboko zahvalan svima koji su mu u nesretnoj situaciji priskočili u pomoć od policajaca do bračnog para, koji su mu pružili nesebičnu podršku kad je bio najpotrebnija.

- Trenutno sam u Zadru i čekam autobus za Split. Moram priznati da ni u najluđim snovima nisam mogao zamisliti da bi mi se ovo moglo dogoditi, a još manje da ću upoznati ovako dobre ljude. Ovo iskustvo mi je ipak dalo vjeru u ljudsku dobrotu. Policajcu Robertu i kolegici Saneli, kao i bračnom paru Robertu i Katici, želim još jednom zahvaliti - iskreno će.

Napominjemo da smo upit o cijeloj situaciji poslali autoprijevozniku, a njihov odgovor ćemo objaviti odmah po primitku.

Cijeli incident, iako završio sretnim ishodom zahvaljujući ljudskoj dobroti, otvara i ozbiljna pitanja: tko je zapravo odgovoran za ovu situaciju? Je li vozač postupio u skladu s pravilima? Broje li se putnici prije nego što autobus napusti stajalište?