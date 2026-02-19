Splićanin bez vozačke ponovno uhvaćen u prometu, prijeti mu i zatvor

Policija je u utorak oko 15:30 sati u Splitu zaustavila 24-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Tijekom kontrole vozač je odbio obaviti testiranje na prisutnost opojnih droga, a kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu. Policijski službenici su ga uhitili te je sljedećeg dana priveden nadležnom Općinskom prekršajnom sudu u Splitu.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila određivanje zadržavanja zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, novčanu kaznu od 1.350 eura te kaznu zatvora u trajanju od 35 dana.

Riječ je o višestrukom prekršitelju – u posljednje četiri godine policija ga je tri puta prijavila zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Sud ga je nakon dovođenja pustio na slobodu, dok će odluka o sankcijama biti donesena naknadno.