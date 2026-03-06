Splićanin (26) završio u zatvoru zbog grafita. Crtao po zidovima više puta tijekom posljednjih nekoliko godina

Zajedničkom suradnjom policijskih službenika Prve i Druge policijske postaje Split dovršeno je istraživanje četiri događaja u kojima su ispisivanjem grafita oštećeni zidovi na javnim površinama i ostvarena obilježja kaznenih djela oštećenje tuđe stvari. Kaznena djela počinjena su na području Splita u siječnju i veljači 2026.godine.

Jučer je uhićen i kriminalistički obrađen 26-godišnji muškarac za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio četiri kaznena djela oštećenje tuđe stvari na način da je 22. siječnja i 16. veljače 2026.godine tijekom noći na dva mjesta u gradu Splitu na zidovima (adresa Obala kneza Branimira i ulica Zbora narodne garde) koristeći crni sprej ispisao različite grafite.

S obzirom da je 26-godišnjak do sada tijekom 2023. i 2024.godine jedanaest puta kazneno prijavljivan zbog oštećenja tuđe stvari ispisivanjem grafita, danas je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.