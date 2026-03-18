Splićani uskoro bez naknade za gradske uplatnice u Konzumu i Tisku

Grad Split donio je Zaključak o financiranju troška naknade pri plaćanju uplatnica koje ispostavlja Grad, a koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Splita od 13. ožujka 2026. godine.

Zaključkom je utvrđeno kako će Grad Split snositi trošak naknade za uplate građana u korist gradskog proračuna koje se obavljaju putem uplatnica na prodajnim mjestima Konzuma i Tiska. U tu svrhu predviđeno je sklapanje ugovora između Grada Splita i Hrvatske poštanske banke, kao posrednika trgovačkih društava Konzum plus d.o.o. i Tisak plus d.o.o., kojim će se detaljno urediti međusobna prava i obveze.

"Grad Split preuzet će obvezu financiranja troškova naknada za transakcije od dana koji će biti definiran ugovorom. Potpisivanje ugovora očekuje se uskoro, nakon čega će usluga biti dostupna građanima, a njezina primjena planira se početkom travnja ove godine", javili su iz Grada Splita.