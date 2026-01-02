Splićani ("Ski budale") upozoravaju: Ovaj dio jedne države jako je opasan. Zna se i zbog čega, a ovo se može očekivati...

Na Facebook stranici "Ski budale" Split objavljeno je upozorenje za sve koji ovoga vikenda putuju na skijanje u Francusku. U objavi navode kako "stanje nije dobro u većini skijališta", osobito u sjevernijim i zapadnijim dijelovima francuskih Alpa.

Autori objave ističu da je situacija "trenutno katastrofalna" te da snijeg "nije pao skoro pa mjesec dana". Dodaju i kako imaju "dosta naših koji su sada u Francuskoj na različitim skijalištima", pa upozorenje temelje na dojmovima s terena.

Ispod 1.800 metara "prava katastrofa"

Posebno loše, navode, izgleda na nižim visinama. "Staze na većini skijališta ispod 1800 mnv su prava katastrofa sa dosta kamenja, leda, tvrdih staza itd.", stoji u objavi, uz napomenu da sve "zavisi o skijalištu i koliko se spremaju staze". Zaključuju kako su u pitanju "ozbiljni nedostaci", a problem je naglašen "pogotovo u skijalištima s manjim visinama".

Ipak, navode da nisu sva skijališta u istom stanju. "Velikani poput Val Thorensa i Tignesa su u boljem stanju i tu su uvjeti povoljni", poručuju. Dodaju i da "neka južnija skijališta poput Varsa, Isola 2000 imaju također nešto bolje uvjete".

U objavi se spominje i mogući popravak stanja zbog vremena. "Temperature idu u korist i očekuju se veliki minusi pa se možemo nadat da će se uspjet dosta stanje na stazama popravit topovima", navode, uz dodatak da su "na većini skijališta topovi upaljeni na max tokom noći".

Upozorenje nije ograničeno samo na Francusku. "Austrija i Italija također u dosta skijališta imaju problema kao što se vidi na samim kamerama Bergfexa", stoji u objavi.

Popis većih ski-područja s problemima ispod 1.800–1.900 metara

Kako navode, "ispod 1800–1900 visine" problemi su prisutni i u nekim velikim ski-područjima. Izdvajaju:

Alpe d Huez

Les 2 Alpes

Les Sybelles

Meribel

La Plagne

Les Arcs

Valmeinier

La Rosiere

Serre - Chevalier

"Ako još netko ima… Neka slobodno napiše"

Autori objave pozvali su i druge da podijele informacije s terena: "Ako još neko ima trenutno na ovim ili nekim skijalištima neka slobodno napiše kakvo je stanje di na kojem skijalištu."

Ujedno upozoravaju da će se "dosta ljudi nažalost ove god razočarat u Francusku jer bez snijega se ne može". Prema prognozama koje spominju, "snijeg se očekuje u Francuskoj nakon 8.1 pa bi tada uvjeti trebali bit povoljniji".