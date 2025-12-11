Splićani, pripremite se: Dio istoka grada danas ostaje bez vode, i to na osam sati

Iz "Vodovoda i kanalizacije" obavještavaju potrošače vode na području Žrnovnice (predio Korešinica) Mosorska Ulica ,te sve vezane ulice uz Mosorsku do TTTS-a da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana 11.12.2025., u vremenu od 09:00 do 18:00 sati.

- U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi se odgađaju za slijedeći radni dan.

Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz vodoopskrbne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za sve dodatne obavijesti možete kontaktirati pozivni centar VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split na broj: 021 545-900 - izvijestio je VIK.