Splićani prate prognozu, "navala" na Žnjan prije oblačnih dana. Evo koje su sunčane naočale "in"

Split prethodne noći i jutra nije uspio zabilježiti svoj drugi "minus" ove zime, za sada onaj zabilježen 8. siječnja, kada je izmjereno -0,2°C ostaje jedini. Naime, jutrošnja minimalna jutarnja temperatura dogurala je do +0,7°C. To je bilo tek peti put ove zime da je minimalna temperatura bila niža od 1°C.

Danju je bilo ugodnije uz najviših 8 stupnjeva, ali je i bura prestala pa je osjet hladnoće bio kudikamo manje izražen.

Da Splićanke i Splićani prate prognozu vremena dokazuju i prizori koje smo danas snimili na Žnjanu.

Mnogi su sunčani ili barem pretežno sunčani dan, vjerojatno posljednji takav ovog tjedna, iskoristili za boravak na otvorenom ili šetnju uz more. Prošetati dijete, psa, prošetati s prijatelje ili članom obitelji, nebitno, u Splitu je najvažnije da ne pada kiša.

