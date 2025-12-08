Splićani ogorčeni: "Samo se gomila, netko će nastradati"

Nakupljanje lišća uz prometnice na Bačvicama ponovno je izazvalo nezadovoljstvo stanovnika. Gradski kotar na svojoj je Facebook stranici objavio fotografiju velikih nakupina lišća koje danima stoje neodnesene, upozoravajući da se zbog neuređenih površina svakodnevno stvaraju ozbiljni problemi.

Kako navode, zatrpani šahtovi i odvodni kanali onemogućuju normalno slijevanje oborinskih voda, zbog čega se ulice već pri prvom jačem pljusku pretvaraju u potočiće. Takve se situacije ponavljaju iz godine u godinu, a uzrok vide u nedovoljno pravodobnom čišćenju javnih površina.

Osim rizika od poplava, ističe se i sigurnosni aspekt — mokro lišće pretvara pločnike u klizav teren, što povećava mogućnost padova i ozljeda.

Iz Gradskog kotara najavili su da su zatražili očitovanje komunalnog poduzeća Čistoća o trenutačnom broju radnika na terenu te organizaciji posla.

„Stanovnici su s pravom ogorčeni i pitaju se kada će ulice konačno biti očišćene”, poručili su iz kotara, naglasivši kako očekuju brzu reakciju nadležnih službi.