SPLIĆANI LUDE, NE MOGU SPAVATI Novi 'kameni spavači' pronađeni u centru grada! Sinoć je u Getu bilo jako bučno i burno. Snimka iz sve otkriva...

Razuzdani turisti glavna su tema u graud podno Marjana. Opet se masovno dijele fotografije pijanih i razgolićenih turista koji prave pravi mali kaos u unutar povijesne jezgre podmarjanskog grada. Facebook stranica GetDirekt objavila je niz novih fotografija i video zapisa iz centra Splita.

Prvo su objavili "kamene spavače". Riječ je o turistima koji potpuno nesvjesni spavaju na sred ulice u centru Splita nakon provedene burne noći u nekom od splitskih noćnih klubova.

No, to nije sve. Jučer se nešto nevjerojatno dogodilo u Getu. Jedna skupina turista se dobro zabavljala u noćnim satima, a kako je to sve izgledalo, pogledajte u nastavku. Donosimo snimku koja je objavljena na Facebook stranici GetDirekt.

U svakom slučaju, ništa novo u Splitu. Očekujemo nove fotografije i video zapisa, a što još možemo očekivati u ovoj turističkoj sezoni, ostaje nam za vidjeti...