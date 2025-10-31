Splićani, jeste li ostavili cvijeće na Lovrincu? Jedna poruka uznemirila je mnoge: "Ne znam ni što misliti ni što reći"

U poznatoj splitskoj Facebook grupi osvanula je emotivna objava koja je pogodila brojne članove i izazvala lavinu reakcija. Žena je u nekoliko rečenica opisala gorko iskustvo s groblja, upozoravajući na sve češće krađe cvijeća i aranžmana, osobito u danima oko blagdana Svih svetih i Dušnog dana.

"Krađa cvijeća po groblju je stvarno uzela maha... Ne znam ni šta mislit ni šta reć. U pola sata nestala su dva pitara cvića, sa jednog groba", napisala je ogorčeno autorica objave.

Njezine riječi, jednostavne i iskrene, odražavaju duboku tugu, ali i nemoć pred sve raširenijim prizorom otuđenja na mjestima koja bi trebala biti simbol poštovanja i tišine.

"Neki imaju sriće da im ne pokradu, a nekima grob zjapi prazan"

Objava jasno prikazuje osjećaj nepravde koji dijele mnogi građani. Krađa s grobova ne boli zbog novca, nego zbog narušenog dostojanstva prema pokojnicima.

"Nikad više u ove dane kupiti ni na grob staviti cvit, jer neki imaju sriće da im ne pokradu, a nekima grob zjapi prazan jer se nečija ruka drznila otuđiti cvijeće kupljeno za vaše pokojne", stoji u emotivnom zapisu.

Autorica opisuje i trenutak koji ju je, kaže, "dotukao" – suze i bol njezine majke, starice koja je s ljubavlju pripremila cvijeće za grob svojih najmilijih: "Osjećam se tužno, ne zbog potrošenog novca, a nije baš iznos bezvezan kad je od mirovine, ne baš velike... Njene suze i sva tuga i očaj u očima jedne starice, dotukla me. Starice, koja je moja majka..."

Na kraju objave autorica samo kratko zaključuje: "Šta reć..?"

Te dvije riječi, kako komentiraju brojni članovi grupe, najbolje opisuju osjećaj bespomoćnosti i razočaranja koji dijele mnogi. Krađe s grobova, nažalost, postale su česta pojava, a svaki takav čin ranjava obitelji koje i nakon godina žele iskazati ljubav i poštovanje prema svojim pokojnicima.

Poziv na savjest i ljudskost

Ova objava iz poznate splitske Facebook grupe nije tek vapaj jedne žene, nego podsjetnik svima. Dok se mnogi ovih dana spremaju obići grobove svojih najmilijih, poruka je jasna – poštovanje prema pokojnicima počinje upravo od toga da se ne posegne za tuđim.

"Nekima cvijeće krasi grobove, a nekima su suze jedini ukras koji im je preostao."