SPLIĆANI IZ 'SVETOG DUJE' OKITILI SE MEDALJAMA Dora i Pavao prvaci Europe 'u balotama'

Splićanka Dora Lovrić, 21-godišnjakinja je koja je rođena s cerebralnom paralizom. Ne može samostalno sjediti, ne hoda te otežano koristi samo lijevu ruku, ali unatoč tome vodi jako aktivan život.

U COO Slava Raškaj Split završila je srednju školu, smjer pomoćni grafičara, često odlazi u kazalište i kino, na koncerte, radionice u udruzi Srce (glazbena radionica i radionica izrade keramike), piše pjesme, puno putuje, ali se bavi i sportom.

"Iako je moja dijagnoza cerebralna paraliza te ne mogu samostalno sjediti, ne hodam i otežano koristim samo lijevu ruku, to me ne sprječava da se bavim sportom. Članica sam boćarskog kluba osoba s invaliditetom 'Sveti Duje' Split i hrvatska reprezentativka u kategoriji BC3 - osobe s najtežim oštećenjima. Igram pomoću rampe i asistenta - tate Branka. Treniram i judo za osobe s invaliditetom u klubu Yuki", kazala nam je.

Od 20. do 25. lipnja, kao članica boćarskog kluba 'Sveti Duje', sudjelovala je na ‘Summer European Youth Games for the Disabled’ u čekom Brnu, popularnom Emil Openu 2023. Natjecalo se ukupno 29 mladih boćara iz 7 europskih zemalja, a sudjelovati su mogli samo mladi boćari do 25 godina starosti.

Dora Lovrić, zajedno sa svojim asistentom na rampi Brankom Lovrićem, uspjela je obraniti zlato osvojeno prije dvije godine na prošlom nastupu Emil Opena. Dora je ostvarila četiri pobjede u četiri odigrana meča i time osvojila najsjajnije odličje u BC3 kategoriji. Njen klupski kolega Pavao Ružić osvojio je srebrenu medalju u mix kategoriji BC4 i BC5 igrača.

"Sa turnira u Češkoj koji sam osvojila prije dvije godine, vratila sam se prije par dana sa zlatnom medaljom, a san mi je za 10 godina otići na paraolimpijadu", kratko nam je kazala simpatična Dora koja ovim putem želi zahvaliti Boccia savezu Hrvatske što joj je posudio rampu za igranje kao i Kineziološkom fakultetu Split koji joj je osigurao boće.

Za kraj, Dora ima i poruku.

"Kako prihvatite svoj život tako ćete i živjeti".