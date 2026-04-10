Splićani dobili novu konobu: Na otvorenju Kerum, Dalić i brojni drugi

U Plinarskoj ulici u Splitu, između teatra i Starog placa, sinoć je svečano otvorena konoba “Bovan”, novi ugostiteljski objekt koji će dodatno obogatiti splitsku gastronomsku ponudu.

Riječ je o prostoru koji donosi tradicionalnu dalmatinsku kuhinju, s naglaskom na jela pripremljena na otvorenoj vatri, poput pečene janjetine s ražnja i peke. Vlasnik konobe je Damir Karaman, poznati estradni menadžer, koji ovim projektom želi ponuditi autentično varoško iskustvo, kako Splićanima tako i turistima.

Otvorenje je privuklo velik broj uzvanika, a Varoš je sinoć bio ispunjen pjesmom, druženjem i dobrom atmosferom. Među okupljenima su bili Željko Kerum sa suprugom Fani, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, Ivica Mornar, Hari Vukas, Mate Lončar, Sonja Dvornik, Paško Rajčić, glumac Nenad Srdelić, Marko Pecotić Peco, Silvija Dvornik, Duško Kuliš i Johnny Gitara.

Organizatori su posebnu pažnju posvetili detaljima, pa su gosti dočekani uz elemente dalmatinske tradicije, uključujući narodne nošnje, čime se dodatno naglasila autentičnost događaja.

Početak ove priče blagoslovio je župnik župe Svetog Križa don Mihael Prović.