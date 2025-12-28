Spektakularno iznenađenje na kraju "Adventa Siromašna" u Splitu

Organizatori "Adventa Siromašna" pripremili su posebno iznenađenje za završnicu dvodnevnog događanja koje se održava pokraj OŠ "Plokite". Fešta je krenula u subotu ujutro, a trajat će sve do nedjelje navečer.

Vrhunac programa bit će dolazak specijalnih gostiju. Na samom kraju događanja trebali bi stići superpopularni reper Grše te "najjači Hrvat", kickboksač Antonio Plazibat.

Na službenoj objavi organizatora istaknuto je i vrijeme dolaska: u 19:00 sati, uz poruku kako "u 19:00h dolazi nam GRŠEEEEEE i naš poznati boksač Antonio Plazibat".

Sav prihod ide Udruzi "Autizam 365"

Dvodnevni "Advent Siromašna" ove subote i nedjelje bio je prepun događanja, a organizatori poručuju kako sav prihod s eventa ide u korist Udruge "Autizam 365".

