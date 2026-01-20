Spektakularni prizori aurore borealis: Polarna svjetlost vidjela se i iz Dalmacije, na moru nastale nestvarno lijepe fotografije

U ponedjeljak navečer iza 22 sata polarna svjetlost (aurora borealis) bila je vidljiva iz velikog dijela Europe, naravno tamo gdje oblaci i magla nisu spriječili pogled na ovaj spektakl. Ova predivna i iznimno rijetka pojava vidi se iz naših predjela na sjevernom horizontu, a primili smo fotografije iz svih krajeva Dalmacije.

Pojava je bila najintenzivnija malo iza 23 sata, no bila je vidljiva sljedećih sat vremena.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Aurora borealis rezultat je nekoliko sunčevih baklji koje su bile uperene prema Zemlji što je uzrokovalo prvu u nizu geomagnetskih oluja. Još veća sunčeva aktivnost očekuje se u noći sa subote na nedjelju. Iako nema garancija, pojava bi mogla biti još vidljivija nego nedavna.

Polarna svjetlost redovito se javlja nad polarnim područjima, no za vrijeme najjačih geomagnetskih oluja pojave se i u južnim geografskim područjima. Iz Sredozemlja se uglavnom može vidjeti crvenkasta do ljubičasta svjetlost, a ona zelena sjevernije od nas.

Donpsimo foto galeriju.