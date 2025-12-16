Spektakularni koncert Jelene Rozge na Zimskoj Adventuri u Trogiru ovog petka

Trogir će u petak, 19. prosinca, zasjati u posebnom blagdanskom ozračju uz koncert jedne od najpopularnijih regionalnih glazbenih zvijezda – Jelene Rozge. U sklopu manifestacije Zimska Adventura u Trogiru, Rozga će nastupiti na adventskoj pozornici s početkom u 21:00 sat, donoseći večer ispunjenu svima poznatim hitovima.

Poznata po iznimnoj karizmi i bezvremenskim pjesmama koje osvajaju publiku svih generacija, Jelena Rozga svojim će koncertom dodatno obogatiti adventski program i stvoriti nezaboravnu atmosferu u Trogiru. Posjetitelje očekuje vrhunski glazbeni spektakl uz pjesme koje su obilježile njezinu bogatu karijeru.

U ovu glazbenu večer uvest će nas DJ Black Shark od 20 sati.

Ulaz na koncert je slobodan.

Pozivamo sve građane Trogira i okolice, kao i brojne goste, da nam se pridruže 19. prosinca u 21 sat! Vidimo se u Trogiru – najljepšoj blagdanskoj priči Dalmacije!