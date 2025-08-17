SPEKTAKULARNI KONCERT Jedan od najboljih suvremenih gitarista i harmonikaša oduševio Sinj

U ponosnom viteškom gradu Sinju, gdje povijest i glazba tkaju posebnu priču, tvrđava Kamičak postaje epicentar glazbenih čarolija. Ovog ljeta među brojnim renomiranim jazz glazbenicima, večeras su nastupili Elvis Stanić Groupa.

Kakva je bila atmosfera, zabilježio je naš Roko Pavlinušić.

O glazbenicima:

Elvis Stanić jedan je od najboljih hrvatskih suvremenih gitarista i harmonikaša i najnagrađivaniji jazz skladatelj srednje generacije. Vođa je „Elvis Stanić Groupa“, jazz fusion skupine koja spaja mediteransku melodioznost tradicionalne hrvatske glazbe s ritmovima latino izričaja i suvremenim jazz tendencijama.

Kao skladatelj, posebno je posvećen proučavanju kako hrvatske tako i svjetske tradicionalne glazbe te je i na području tzv. world glazbe jedan od vodećih glazbenika u Hrvatskoj. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja od kojih ističemo odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Najnagrađivaniji hrvatski multiinstrumentalist u Sinj dolazi 17. kolovoza i predstavlja se publici novim glazbenim projektom French Touch Trio posvećenom harmonici, tangu, francuskoj šansoni i jazz valceru.

Ova skupina iskusnih i vatrenih glazbenika energičnu, očaravajuću i nadahnutu glazbu kombinira u jedinstvenom zvuku harmonike, gitare i kontrabasa i udaraljki. French Touch Trio publiku odvodi na šetnju pariškim ulicama, poziva na tango u Buenos Airesu, propitkuje južnoameričku senzualnost i neobuzdanu radost francuskog „joie de vivre“.

