Spektakularne munje parale nebo iznad Dalmacije. DHMZ izdao narančasto upozorenje zbog vjetra

Ciklonalna aktivnost polagano se bliži kraju. Jučer je u drugom dijelu dana bilo kiše, a u planinama i snijega. Snježna granica se u nekim dijelovima Dalmatinske zagore spustila na oko 500 metara nadmorske visine.

Ipak, nije bilo dovoljno hladno za snijeg u nižim dijelovima Zagore.

Na jugu Dalmacije je u noći na utorak bilo i munja.

Dok je ponedjeljak obilježilo jugo, noć je donijela okretanje smjera vjetra na buru i tramontanu.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm, za more Dalmacije izdao narančasti stupanj upozorenja, a za more srednje Dalmacije previđaju udare vjetra do 150 km/h.