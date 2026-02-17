Close Menu

Spektakularne munje parale nebo iznad Dalmacije. DHMZ izdao narančasto upozorenje zbog vjetra

DHMZ za more srednje Dalmacije previđaju udare vjetra do 150 km/h

Ciklonalna aktivnost polagano se bliži kraju. Jučer je u drugom dijelu dana bilo kiše, a u planinama i snijega. Snježna granica se u nekim dijelovima Dalmatinske zagore spustila na oko 500 metara nadmorske visine.

Konačno malo zime, zabijelio se dio Dalmatinske zagore. Gust snijeg u Hercegovini

Ipak, nije bilo dovoljno hladno za snijeg u nižim dijelovima Zagore.

Na jugu Dalmacije je u noći na utorak bilo i munja.

Munja iznad Ploča.
Foto: Krešimir Bilušić

Dok je ponedjeljak obilježilo jugo, noć je donijela okretanje smjera vjetra na buru i tramontanu.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm, za more Dalmacije izdao narančasti stupanj upozorenja, a za more srednje Dalmacije previđaju udare vjetra do 150 km/h.

