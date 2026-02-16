Konačno malo zime, zabijelio se dio Dalmatinske zagore. Gust snijeg u Hercegovini

Tek što se vrijeme u noći na ponedjeljak i u ponedjeljak ujutro prolazno smirilo, a temperature zraka jutros poprimile zimske vrijednosti, danju je na moru zapuhalo jugo kao znak nova promjene vremena. Donijela ju je nova ciklona s kojom su stigli oblaci i kiša, ali se u planinama zadržalo dovoljno hladno za prvi planinski snijeg ovog mjeseca.

U večernjim satima na Mosoru je snježna granica bila visoko, na oko 1200 metara, a slično je i na Biokovu. Ipak, tamo iznad spomenute granice pada gust snijeg.

Snijeg pada i u planinama Dalmatinske zagore, a snježna granica je, ovisno o lokaciji, od 500 do 800 metara nadmorske visine.

Gust snijeg ove večeri pada na Kamešnici, Dinari, ali i na Svilaji. U višim predjelima već ga je palo oko 5 centimetara uz daljnje podebljavanje snježnog pokrivača.

Zabijelio se i granični prijelaz Aržano, ali i Studenci u imotskoj krajini gdje se temperatura zraka spustila na 0 Celzijusovih stupnjeva. Najhladnijih -4°C u 21 sat izmjereno je na Sinjalu na Dinari.

Spomenimo da je snijeg zabijelio i dio Hercegovine pa su snježni pokrivač dobili gradovi poput Livna, Tomislavgrada i Posušja.

Kiša je najobilnija bila u sjevernoj Dalmaciji, mjestimice je palo preko 30 litara po četvornom metru.

Jugo je na moru prestalo, a noćas se očekuje okretanje vjetra na buru i tramontanu. Utorak donosi jaku tramontanu čiji udari na moru mogu prelaziti 100 km/h. Još ujutro će biti oblačnije, a potom slijedi postupno razvedravanje. Stabilno će biti u srijedu, a u četvrtak ponovno jugo i kiša.