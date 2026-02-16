Veljača, prevrtljača: Već je večeras u planinama moguć snijeg, ujutro na moru olujni udari tramontane

Samo jedan dan trajala je bura koja je u nedjelju obradovala mnoge. Kako i ne bi kada su nas od početka godine većinom pratili jugo, oblaci, kiša i natprosječna toplina. Buru je danas ponovno zamijenilo jugo kao uvod u novu ciklonu i novu promjenu vremena. Prije toga, današnje jutro bilo je jedno od hladnijih posljednjih tjedana. Primjerice, Tijarica u Dalmatinskoj zagori zabilježila je -7, Dolića Draga i Nisko -5, a mraza je bilo i ponegdje uz obalu i na otocima.

Ipak, jugo je donijelo porast temperatura pa su one sredinom dana uz obalu i na otocima mjestimice dosegle 10 do 12 stupnjeva.

U drugom dijelu dana slijedi jače naoblačenje uz kišu, a navečer može zagrmjeti. U višim planinama će biti snijeg, a susnježice navečer može biti u dijelovima Dalmatinske zagore. Popodne će puhati umjereno do jako jugo, navečer podno Velebita jaka bura koja će se brzo proširiti obalom, a u noći na utorak okretat će na tramontanu. Danju većinom od 6 do 13°C, navečer će zahladiti.

U utorak u prvom dijelu dana oblačno, malo kiše moguće je još u noći, u Dalmatinskoj zagori i susnježice. Od jutra prestanak oborina koji će posljednje zahvatiti jug Dalmacije. Popodne postupno razvedravanje. Ujutro će puhati jaka tramontana, na moru će imati olujne udare, osobito prema otvorenom. Najviše dnevne temperature od 8 do 14°C.

Srijeda donosi prolaznu stabilizaciju vremena. Prevladavat će sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab, osim još u noći na otvorenom gdje će biti umjerene tramontane. Danju na moru slabo jugo, u laganom jačanju navečer. Jutro će biti prohladno s mrazom u Dalmatinskoj zagori. Najviše dnevne temperature od 8 do 14°C.

Nova ciklona donosi novu promjenu vremena u četvrtak. Bit će umjereno do znatno oblačno, osobito u drugom dijelu dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Navečer je u višim planinama sjeverne i srednje Dalmacije moguće snijeg. Lokalno će pasti preko 30 litara kiše po četvornom metru. Puhat će umjereno do jako jugo koje će popodne imati olujne udare. Prema večer sa sjevernog Jadrana širit će se vjetrovi zapadnih smjerova, a navečer podno Velebita bura. Toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 10 do 17°C, navečer početak zahlađenja.

U petak ujutro oblačno s kišom, u Dalmatinskoj zagori ponegdje i susnježicom. Popodne prestanak oborine i djelomično razvedravanje. Bura će se postupno proširiti na cijelu obalu, u drugom dijelu dana će biti vrlo jakih udara. Noć će biti najtopliji dio dana, danju sve hladnije, a najhladnije će biti navečer kada će vjetar povećavati osjet hladnoće.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, dani vikenda bit će stabilni. Pri tome će sunčanija i hladnija biti subota u kojoj će bura postupno slabiti, a vjetar će u nedjelju biti još slabiji uz nešto više temperature zraka.