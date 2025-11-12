Spektakularna polarna svjetlost "pobjegla" na jug, vidjela se diljem Hrvatske. Mogla bi se vidjeti opet čim se smrači

Nova epizoda polarne svjetlosti dovoljno jake da bude vidljiva s naše geografske širine odigrala se noćas, u satima pred zoru. Zemljino magnetsko polje burno je reagiralo na dvostruki udar Sunčevih izbačaja mase. Crvena aurora zasjala je nad sjevernim horizontom i bila je, kažu očevici, lako vidljiva golim okom.

I to možda nije sve. Koronin izbačaj povezan s najjačim bljeskom posljednjih dana, jučerašnjim klase X5, tek treba stići. Američka NOAA predviđa oluju razine 4 (od mogućih 5) u večernjim satima i prvom dijelu noći s 12. na 13. studenoga po našem vremenu. Vrijedit će pratiti razvoj situacije.

Ova geomagnetska oluja također je dosegla razinu 4, što je bilo nešto jače od prognoziranog. Planetarni K-indeks dosegao je 8, odnosno 9-, da je došao do punih 9 oluja bi bila klasificirana kao G5. Ovako je ostala na 4, što je na razini listopada prošle godine.

Uvjeti za rasprostranjenu polarnu svjetlost bili su dobri pa se crvena aurora mogla vidjeti sve do Sredozemlja i juga Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo se dobro vidjela i iz Hrvatske, kome je bilo vedro, javlja Nebo.com.hr.

Aurora se pred zoru vidjela i iznad Mosora: